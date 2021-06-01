Цифра дня. Во сколько обошелся 78-летней пенсионерке один тюльпан у мемориала Тарайковскому

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Галину Иванову задержали и обвинили в «пикетировании, путем поднятия руки вверх и возложения одного тюльпана».

В рапорте участкового Фрунзенского РОВД сказано, что 78-летняя пенсионерка «подняла два пальца вверх у дороги, возложила цветы и помахала проезжающим машинам, что нарушило закон о массовых мероприятиях», сообщает Правозащитный центр Весна .

Сама Галина Герасимовна эту историю рассказывает иначе:

— Я была одна. На Притыцкого косили траву и там я нашла пушистый тюльпан. Я таких красивых никогда раньше не видела, поэтому сразу захотела его домой забрать, но он уже к этому времени подсох. В мусорку его выкинуть рука не поднялась, поэтому я приложил ее к другим цветам у дороги и пошла дальше. Но меня практически сразу задержали, — пояснила пенсионерка и поинтересовалась у судьи: — А, кстати, есть ли закон, запрещающий возложение цветов?

Судья Ярохина возмутилась вопросом и посоветовал обратиться к юристам.

В суде милиционер подтвердил, что лично видел у дороги пенсионерку, которая пыталась привлечь внимание водителей. Галина Герасимовна, выслушав показания свидетеля, засмеялась и удивилась, как он может лгать, глядя ей в глаза.

Впрочем, судья посчитала, что милиционер говорит правду. За возложение тюльпана Галине Ивановой присудили штраф.

4350 рублей за один тюльпан возле мемориала Тарайковского

Отметим, что ранее Галину Герасимовну уже штрафовали на 600 рублей — за участие в Марше пенсионеров. Штраф был списан с ее пенсии.