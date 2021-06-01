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Премьер Литвы о новых санкциях: решения должны воздействовать на финансовые ресурсы режима Лукашенко
Источник материала: Навiны
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните считает, что решения по очередному пакету санкций против Беларуси должны носить комплексный характер.
«Я бы не хотела выделять конкретный сектор, я не считаю что надо обсуждать отдельные секторы. Решения должны быть комплексными, они должны воздействовать на финансовые ресурсы режима», — приводит ее слова
Она подчеркнула, что кроме экономических санкций надо также обсуждать участие европейских компаний в белорусских проектах, финансирование этих проектов.
«Наверное, ничто нельзя вычеркнуть. Должен быть тщательный анализ всех видов деятельности и оценка последствий санкций. Я думаю, тут есть много моментов, не только конкретная производственная ветвь экономики Беларуси, но и технологические достижения наших европейских компаний в отдельных секторах, а также вопрос финансирования, финансовых рынков. Я думаю, есть много сфер, которые надо обсуждать в процессе подготовки пакета санкций», — сказала Шимоните.
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Премьер Литвы о новых санкциях: решения должны воздействовать на финансовые ресурсы режима Лукашенко
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните считает, что решения по очередному пакету санкций против Беларуси должны носить комплексный характер.
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