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На пожаре в Круглянском районе погибла 100-летняя пенсионерка

01.06.2021 10:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Жизнь престарелой пенсионерки (1921 г.р.) унес пожар в Круглянском районе.

На пожаре в Круглянском районе погибла 100-летняя пенсионерка

Как сообщили в МЧС, происшествие случилось накануне вечером в частном доме в деревне Пригани-2.

Кроме этого за минувшие дежурные сутки на пожарах погибли: в деревне Большая Полонка (Дятловский район) 40-летней мужчина, а в Минске на улице Уборевича 49-летний мужчина.

Всего с начала года на территории страны произошло 2912 пожаров (за аналогичный период прошлого — 2685), на которых погибло 352 человека (322).

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Теги: Минск
 
 
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Жизнь престарелой пенсионерки (1921 г.р.) унес пожар в Круглянском районе.
 
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