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В Кремле не стали комментировать слова Макея о «провокациях олигархов»

01.06.2021 10:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Кремле не стали комментировать слова министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея о якобы подготовке российскими олигархами провокаций на территории Беларуси.

В Кремле не стали комментировать слова Макея о «провокациях олигархов»

Отвечая на вопрос пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «затрудняется прокомментировать эту информацию».

Он рекомендовал этот вопрос «адресовать в МИД Беларуси», пишет РБК.

Напомним, глава внешнеполитического ведомства заявил, что российские спецслужбы предупреждали Минск о подготовке провокаций, которые готовили российские олигархи после выборов президента Беларуси.

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Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Теги: Минск
 
 
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В Кремле не стали комментировать слова министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея о якобы подготовке российскими олигархами провокаций на территории...
 
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