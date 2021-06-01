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"Ситуация очень опасна" Зеленский не исключает "сюрпризов" со стороны Беларуси

01.06.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Украины Владимир Зеленский допускает, что Россия может развязать полномасштабную войну против Украины и опасается "сюрпризов" со стороны Беларуси в связи с учениями "Запад-2021"



Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, текст которого приводит Офис президента.

По словам Зеленского, у России есть много вариантов агрессии против Украины, один из них — прорубить коридор в оккупированный ею Крым.

«Есть много военных вариантов, возможных со стороны РФ, в том числе морские операции. Мы очень обеспокоены этим, и сейчас есть блокирование Азово-Черноморского региона российскими кораблями. Они контролируют это, несмотря на международное право, нарушая его. Это то, что вы сказали, — один из вариантов выхода на Крым и чтобы прорубить этот коридор с материковой Украины. Может быть эскалация со стороны оккупированного Донбасса, мы это прекрасно понимаем. Большой скачок, блицкриг к границам Донецкой и Луганской областей. Мы рассматриваем и готовимся к таким шагам», — отметил он.

Зеленский добавил, что «могут быть „сюрпризы“ и с другой стороны», в частности, со стороны Беларуси.

Он подчеркнул, что если Россия решит пробить коридор в Крым, то «это значит, что нельзя будет спрятать эту ситуацию с „гражданским конфликтом“. Это будет открыта полномасштабная война».

Зеленский заявил, что эскалация возможна в любой момент до конца сентября, а именно до 12−16 сентября.

«Мы знаем, что будут учения Запад-2021. Поэтому считаю, что до этого периода ситуация очень опасна», — отметил он.

В начале апреля 2021 года РФ под предлогом подготовки военных учений стянула к границам с Украиной и в оккупированный Крым значительное количество военных и техники.

Численность российских войск на этих направлениях составляла около 120 тысяч человек.
 
 
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Президент Украины Владимир Зеленский допускает, что Россия может развязать полномасштабную войну против Украины и опасается "сюрпризов" со стороны Беларуси в...
 
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