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Бывшего гендиректора «Могилевлифтмаша» приговорили к 7 годам колонии

01.06.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Суд Могилевского района приговорил экс-гендиректора «Могилевлифтмаша» к 7 годам колонии за получение взятки. Других обвиняемых осудили за дачу взятки, а также за вовлечение в занятие проституцией и пособничестве в даче взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Бывшего гендиректора «Могилевлифтмаша» приговорили к 7 годам колонии
Иллюстративное фото
Как установило следствие, руководитель предприятия с января 2018 года по май 2020 года неоднократно получал взятки от руководителя частного предприятия за создание благоприятных условий для его коммерческой деятельности.

Сумма разовой взятки составляла 4 тысячи евро. Всего следствие установило 16 эпизодов получения взяток, из них в двух случаях бывшему гендиректору были переданы мобильный телефон и планшет.

Второй обвиняемый, который давал взятки, после знакомства с женщиной и вступления с ней в интимную связь, при повторной встрече путем просьб и убеждений, обещаний высокого материального заработка и благополучия при его покровительстве предложил и получил согласие на систематической основе вступать в половые сношения, совершать иные действия сексуального характера за вознаграждение с ним и другим кругом лиц. Обозначил условия оказания сексуальных услуг, чем вовлек потерпевшую в занятие проституцией.

На основании ч.3 ст.430 УК РБ суд назначил экс-гендиректору «Могилевлифтмаша» наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере 800 базовых величин (23200 рублей) и лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, сроком на 5 лет.

Второму обвиняемому на основании ч.1 ст.171-1 и ч.2 ст.431 УК РБ по совокупности преступлений назначил окончательное наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере 300 базовых величин (8700 рублей).
 
Теги: знакомства
 
 
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Суд Могилевского района приговорил экс-гендиректора «Могилевлифтмаша» к 7 годам колонии за получение взятки. Других обвиняемых осудили за дачу взятки, а также за...
 
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