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Задержан журналист Tribuna.com Дмитрий Руто
Источник материала: Партизан
Его обвиняют в незаконном "пикетировании" за бчб-шарф в авто
Сегодня утром в Минске задержан журналист
Его обвиняют в незаконном пикетировании по статье 24.23 кодекса об административных правонарушениях (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).
Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа, общественных работ или ареста.
Журналист доставлен в Октябрьское РОВД Минска, составляется протокол.
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Его обвиняют в незаконном "пикетировании" за бчб-шарф в авто
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