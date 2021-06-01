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Задержан журналист Tribuna.com Дмитрий Руто

01.06.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Его обвиняют в незаконном "пикетировании" за бчб-шарф в авто

Сегодня утром в Минске задержан журналист Tribuna.com Дмитрий Руто. Основания для задержания – в авто Дмитрия был бело-красно-белый футбольный шарф.

Его обвиняют в незаконном пикетировании по статье 24.23 кодекса об административных правонарушениях (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). 

Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа, общественных работ или ареста.

Журналист доставлен в Октябрьское РОВД Минска, составляется протокол.
 
Теги: Минск
 
 
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Его обвиняют в незаконном "пикетировании" за бчб-шарф в авто
 
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