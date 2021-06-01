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Из Volkswagen Golf GTI сделали эффектный спорткар. Но только внешне

01.06.2021 11:05 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Volkswagen Golf GTI нынешнего поколения — отличный «заряженный» хетчбэк. Но, как и его предшественник, он имеет слишком сдержанный внешний вид и мало чем отличается от более простых модификаций «Гольфа». Именно поэтому обвес Prior Design имеет смысл.

Тюнинг-ателье серьезно трансформировало облик нового Golf GTI. Теперь дополнительных углов, воздуховодов и диффузоров у немецкого хетчбэка примерно как у самого «злого» поколения Honda Civic Type R. Спереди можно заметить расширенный передний бампер с увеличенным сплиттером. «Губа» значительно сократила дорожный просвет — возле бордюров нужно быть аккуратнее.

Из Volkswagen Golf GTI сделали эффектный спорткар. Но только внешне

Кроме того, дизайнеры ателье расширили колесные арки и полностью переделали пороги Golf GTI. Сзади автомобиль вовсе не узнать. Здесь появился массивный диффузор, аэродинамические «жабры» и новый спойлер. Машина получила заниженную подвеску и новый комплект колесных дисков. Такое ощущение, что перед нами не переднеприводный автомобиль, а раллийный болид.

Под капотом машины расположен 2-литровый турбомотор мощностью 242 л. с. (тяга — 370 Н·м). Двигатель в ателье не дорабатывали. Видимо, экономят силы перед проектом на базе Golf R.

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Volkswagen Golf GTI нынешнего поколения — отличный «заряженный» хетчбэк. Но, как и его предшественник, он имеет слишком сдержанный внешний вид и мало чем отличается от...
 
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