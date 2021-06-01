Пропавшего около Минского моря парня ищут уже почти неделю

Источник материала: Onliner

24-летний Кирилл Филанович пропал 25 мая после двух часов. Он ушел из дома на ул. Матусевича в неизвестном направлении — до сегодня о его местонахождении ничего не известно. В день исчезновения его видели около Минского моря, но найти парня до сих пор не удалось.

«В день пропажи молодой мужчина был замечен недалеко от Заславского водохранилища, приоритетной территорией для проведения поисковых мероприятий выделена территория, прилегающая к водоему и сам водоем», — сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел».





Поиски 24-летнего Кирилла Филановича продолжаются. Его ищут более десятка человек: поисковики ПСО «Ангел», родные и друзья.



