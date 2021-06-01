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Доллар подешевел, но евро на открытии торгов 1 июня преодолел максимум за месяц

01.06.2021 11:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Доллар подешевел, но евро на открытии торгов 1 июня преодолел максимум за месяц
Иллюстративное фото
В начале первых летних торгов равновесие корзины валют не изменилось: ослабление доллара было компенсировано ростом евро и российского рубля.

За предыдущие четыре дня торгов валютная корзина подорожала на 1,11%.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По данным banki24.by по состоянию на 10:25:

Курс доллара подрос лишь на 0,0004 BYN до 2,5333 BYN/USD — максимума за 24 дня.

Курс евро прибавил всего 0,0005 BYN до 3,0875 BYN/EUR до максимального уровня за 28 дней.

Курс российского рубля вырос на 0,0093 BYN до 3,4541 BYN/100 RUB до максимума почти за два месяца.

Если сравнить с началом мая, то доллар и евро пока находятся в отрицательной зоне, а российский рубль уже выбрался в положительную. Хотя ещё в минувшую среду все три валюты находились ниже уровней начала месяца.

Московская биржа


Российский рубль отбросил доллар на минимум за 2,5 месяца. Курс доллара сегодня на торгах в Москве опустился до 73,12 российских рублей. Напомним, что утром в понедельник доллар был дороже на 20 копеек.

Курс евро, наоборот, вырос на 14 копеек до 89,52 российских рублей. Сейчас евро находится вблизи минимума за два месяца.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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За предыдущие четыре дня торгов валютная корзина подорожала на 1,11%.
 
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