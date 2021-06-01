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Доллар подешевел, но евро на открытии торгов 1 июня преодолел максимум за месяц
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
За предыдущие четыре дня торгов валютная корзина подорожала на 1,11%.
Белорусская валютно-фондовая биржа
По данным
Курс доллара подрос лишь на 0,0004 BYN до 2,5333 BYN/USD — максимума за 24 дня.
Курс евро прибавил всего 0,0005 BYN до 3,0875 BYN/EUR до максимального уровня за 28 дней.
Курс российского рубля вырос на 0,0093 BYN до 3,4541 BYN/100 RUB до максимума почти за два месяца.
Если сравнить с началом мая, то доллар и евро пока находятся в отрицательной зоне, а российский рубль уже выбрался в положительную. Хотя ещё в минувшую среду все три валюты находились ниже уровней начала месяца.
Московская биржа
Российский рубль отбросил доллар на минимум за 2,5 месяца. Курс доллара сегодня на торгах в Москве опустился до 73,12 российских рублей. Напомним, что утром в понедельник доллар был дороже на 20 копеек.
Курс евро, наоборот, вырос на 14 копеек до 89,52 российских рублей. Сейчас евро находится вблизи минимума за два месяца.
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За предыдущие четыре дня торгов валютная корзина подорожала на 1,11%.
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