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Медведев: Россия устала от конфронтации с Западом

01.06.2021 11:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Медведев: Россия устала от конфронтации с Западом
Дмитрий Медведев
Об этом председатель партии «Единая Россия», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью газете «Коммерсантъ».

«Не только отдельные люди устали от конфронтации. Я вам больше скажу: мы все устали от конфронтации. А кому это нравится? Никому это не нравится. И мне это не нравится. Уверен, и президенту это не нравится, и другим моим коллегам», — сказал Дмитрий Медведев.

Он добавил, что «спираль конфронтации» раскрутила не Москва. По мнению Медведева, Запад мог «повести себя гораздо более тонко, умно». В частности, в ситуации с присоединением Крыма к России западные страны могли бы заявить «о каких-то своих обеспокоенностях», не разрушая отношений с Москвой.

«Но они же все разрушили, сожгли дотла. Я не хочу сказать, что всегда во всем виновата одна сторона <…>. Но в этой ситуации мы точно не были инициаторами такого рода конфронтационной спирали», — отметил зампред Совбеза РФ.


По его словам, сейчас отношения России и Запада хуже, чем во времена холодной войны.

В понедельник, 31 мая, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс хочет улучшить отношения с Россией. По его словам, отношения Москвы и Запада являются трудными, однако стороны должны поддерживать диалог.
 
 
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По его словам, сейчас отношения России и Запада хуже, чем во времена холодной войны.
 
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