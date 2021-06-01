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Дмитрий Медведев

«Коммерсантъ»

«Но они же все разрушили, сожгли дотла. Я не хочу сказать, что всегда во всем виновата одна сторона <…>. Но в этой ситуации мы точно не были инициаторами такого рода конфронтационной спирали», — отметил зампред Совбеза РФ.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Медведев: Россия устала от конфронтации с Западом По его словам, сейчас отношения России и Запада хуже, чем во времена холодной войны.

«Не только отдельные люди устали от конфронтации. Я вам больше скажу: мы все устали от конфронтации. А кому это нравится? Никому это не нравится. И мне это не нравится. Уверен, и президенту это не нравится, и другим моим коллегам», — сказалОн добавил, что «спираль конфронтации» раскрутила не Москва. По мнению Медведева, Запад мог «повести себя гораздо более тонко, умно». В частности, в ситуации с присоединением Крыма к России западные страны могли бы заявить «о каких-то своих обеспокоенностях», не разрушая отношений с Москвой.По его словам, сейчас отношения России и Запада хуже, чем во времена холодной войны.В понедельник, 31 мая, генсек НАТОзаявил, что Североатлантический альянс хочет улучшить отношения с Россией. По его словам, отношения Москвы и Запада являются трудными, однако стороны должны поддерживать диалог.