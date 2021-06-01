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78-летнюю пенсионерку оштрафовали на 4350 рублей за тюльпан на месте гибели Тарайковского

01.06.2021 11:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

78-летнюю пенсионерку оштрафовали на 4350 рублей за тюльпан на месте гибели Тарайковского
Иллюстративное фото
16 мая Галину Иванову задержали возле символического мемориала на месте гибели Александра Тарайковского возле станции метро «Пушкинская».

— Какие у вас основания не доверять суду?

— Никаких, но и доверия никакого.

С этого диалога 31 мая началось рассмотрение дела 78-летней Галины Ивановой в суде Фрунзенского района Минска. Судебный процесс вела судья Мария Ерохина, сообщают правозащитники.

16 мая пенсионерку Галину Иванову задержали возле мемориала Тарайковского. Женщину обвинили «в пикетировании, путем поднятия руки вверх и возложения одного тюльпана».

В рапорте участкового Фрунзенского РУВД сказано, что пенсионерка «поднимала два пальца вверх возле проезжей части, возлагала цветы и махала проезжающим машинам, чем нарушила закон о массовых мероприятиях». За это «правонарушение» на женщину составили протокол по ч. 3 ст. 24.23 КоАП, так как это уже повторное задержание за год. В предыдущий раз Галину Герасимовну задержали на марше пенсионеров и оштрафовали на 600 рублей. Штраф вычли из ее пенсии.

Галина Герасимовна прокомментировала обвинение:

— Я была одна. На Притыцкого косили траву, и там я нашла тюльпан махровый. Я таких красивых раньше никогда не видела, поэтому сразу захотела его домой забрать, но он уже немного увял. В мусорку его выбросить рука не поднялась, поэтому я положила его к остальным цветам у дороги и пошла дальше. Но меня почти сразу задержали. А кстати, есть ли закон, запрещающий класть цветы?

Судья Ерохина возмутилась вопросом и посоветовала спросить у юристов. Милиционер на суде подтвердил, что лично видел, как пенсионерка возле проезжей части пыталась привлечь к себе внимание водителей. Галина Герасимовна, слушая показания свидетеля, смеялась и не понимала, как он может лгать, глядя ей в глаза.

Заслушав показания свидетеля и просмотрев материалы дела, судья Мария Ерохина приняла решение оштрафовать Галину Иванову на 4350 рублей (150 базовых).
 
Теги: Минск
 
 
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16 мая пенсионерку Галину Иванову задержали возле мемориала Тарайковского.
 
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