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78-летнюю пенсионерку оштрафовали на 4350 рублей за тюльпан на месте гибели Тарайковского
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
— Какие у вас основания не доверять суду?
— Никаких, но и доверия никакого.
С этого диалога 31 мая началось рассмотрение дела 78-летней Галины Ивановой в суде Фрунзенского района Минска. Судебный процесс вела судья Мария Ерохина,
16 мая пенсионерку Галину Иванову задержали возле мемориала Тарайковского. Женщину обвинили «в пикетировании, путем поднятия руки вверх и возложения одного тюльпана».
В рапорте участкового Фрунзенского РУВД сказано, что пенсионерка «поднимала два пальца вверх возле проезжей части, возлагала цветы и махала проезжающим машинам, чем нарушила закон о массовых мероприятиях». За это «правонарушение» на женщину составили протокол по ч. 3 ст. 24.23 КоАП, так как это уже повторное задержание за год. В предыдущий раз Галину Герасимовну задержали на марше пенсионеров и оштрафовали на 600 рублей. Штраф вычли из ее пенсии.
Галина Герасимовна прокомментировала обвинение:
— Я была одна. На Притыцкого косили траву, и там я нашла тюльпан махровый. Я таких красивых раньше никогда не видела, поэтому сразу захотела его домой забрать, но он уже немного увял. В мусорку его выбросить рука не поднялась, поэтому я положила его к остальным цветам у дороги и пошла дальше. Но меня почти сразу задержали. А кстати, есть ли закон, запрещающий класть цветы?
Судья Ерохина возмутилась вопросом и посоветовала спросить у юристов. Милиционер на суде подтвердил, что лично видел, как пенсионерка возле проезжей части пыталась привлечь к себе внимание водителей. Галина Герасимовна, слушая показания свидетеля, смеялась и не понимала, как он может лгать, глядя ей в глаза.
Заслушав показания свидетеля и просмотрев материалы дела, судья Мария Ерохина приняла решение оштрафовать Галину Иванову на 4350 рублей (150 базовых).
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16 мая пенсионерку Галину Иванову задержали возле мемориала Тарайковского.
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