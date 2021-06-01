Мнение: «Мешки ворочать ради белорусских властей никто не станет»

Источник материала: Салiдарнасць

Если белорусский товар выкинут с какого-нибудь рынка, Россия будет первой, кто займет опустевшее место. Телеграм-канал Письма к дочери — о том, почему нее стоит надеятся на российскую поддержку, несмотря на все заявления.

— Какой-то чиновник российского МИД сказал, что Россия не оставит белорусские власти в беде и поможет им против американских санкций. И кое-кто, конечно, впечатлился. Так я тебе уже часто говорил, но снова повторю: совершать вербальные интервенции и перемещать грузы, упакованные в хлопчатобумажную тару – совсем не одно и тоже. Вот вербальных интервенций может будет и много, а мешки ворочать ради белорусских властей, никто не станет. Во-первых, все равно не сможет, а во-вторых, и не захочет.

Вон, Мозырский НПЗ собирается в июне в пять раз сократить поставки топлива в Украину. Неважно, из-за ремонта или ради наказания. Так братский союзник в лице Роснефти намерен увеличить поставки собственного топлива на освободившийся рынок в десять раз . Поэтому есть ощущение, что если белорусский товар выкинут с какого-нибудь рынка, то Россия будет первой, кто займет опустевшее святое место. Но обязательно с рассказом про поддержку братских им властей. Тут ведь белорусским властям даже обижаться не приходится, потому что они же сами регулярно это делали.

Вот Уфу вместо Парижа открыть для белорусских самолетов – это всегда пожалуйста и со всем удовольствием. Хотя Белавиа для исправления своего финансового положения лучше бы, конечно, чартер в Ростов организовать.

Знаешь, я принципиальный противник всяких конспирологических версий, но что-то белорусский телевизор (под телевизором я имею в виду весь комплекс медиа, свидетельствующих о стабильности) как-то очень быстро и организованно отреагировал на новую незапланированную посадку самолета Raynair. Вот не хочу никого ни в чем обвинять, но белорусским властям все-таки стоит помнить про свой собственный тезис о том, что в Интернете никто не останется анонимным. И если всякие глупые подозрения появятся не только у меня, то этот блестящий пиар-ход может властям дорого стоить.

Причем, если подозрения появятся, то учитывая текущую репутацию белорусских властей, тут же сразу начнет действовать презумпция виновности.

Но, подозреваю, что отложенные последствия – не совсем то, о чем думают белорусские власти. По той простой причине, что благодарности за успешные спецоперации получают одни, а санкциями за них расплачиваются совсем другие. И тому, кто получил благодарность и медаль за свою спецоперацию, нет никакого дела до рынков сбыта белорусского бензина. Этот вопрос просто не входит в сферу его служебной компетенции.

Вон вчера погранкомитет разъяснил, что иностранцы с белорусским видом на жительство для него как родные. Не говоря уже о белорусах, с иностранным видом на жительство. И, казалось бы, с точки зрения логики и здравого смысла, белорусским властям стоило бы наоборот стимулировать отъезд всех этих граждан с сомнительной лояльностью и враждебными видами на жительство. Но у белорусских властей же другая логика. У них же принцип «любимую не отдают» и «так не доставайся же ты никому». И если Евросоюз не получается бомбить из-за запрета авиаперелетов, то надо отомстить ковровыми бомбардировками Воронежа.

Хотя, конечно, в чем-то белорусские власти по-своему правы. Потому что, по большому счету не ЕС и США виноваты во всех этих санкциях, а неблагодарный белорусский народ. Вот если бы народ не бунтовал, то и санкций бы никаких не было.