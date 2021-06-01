Задержаны журналистка Hrodna.life Ирина Новик и журналист «Трибуны» Дмитрий Руто

Источник материала: Салiдарнасць

Один — за БЧБ-шарф, оставленный в машине. А вторая — за «экстремистские материалы».

Напомним, наезд на гродненское издание был осуществлен еще в воскресенье. В этот день был задержан , а после освобожден до суда главный редактор Hrodna.life Алексей Шота. Как позже стало известно, силовики якобы «обнаружили факт размещения на сайте информационных продуктов, признанных экстремистскими». Проблема заключалась в том, что в одном из материалов на сайте разместили изображение с водяным знаком телеграм-канала, который был признан экстремистским.

Вечером в воскресенье пришли и к редактору спецпроектов Ирине Новик, однако тогда ее оставили дома. Во вторник Ирина Новик была задержана. Ране сообщалось, что ее будут судить за «экстремистские материалы».





Ирина Новик

Также 1 июня стало известно, что задержан журналист Tribuna.com Дмитрий Руто. Как сообщает издание, его обвиняют в незаконном пикетировании: якобы за БЧБ-шарф, оставленный в авто.



