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«Смогут оказать на нас серьезное давление». Зеленский опасается реальной интеграции Беларуси и РФ
Источник материала: Навiны
Реальная реализация Союзного государства Беларуси и России станет угрозой для Украины, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
«Сегодня у нас очень опасная ситуация в Беларуси, на нашей северной границе, — сказал он в опубликованном 31 мая интервью немецкому изданию
2 апреля 1996 года президент России Борис Ельцин и его белорусский коллега Александр Лукашенко подписали договор об образовании Сообщества Беларуси и России, а в декабре 1999 года стороны заключили Договор о создании Союзного государства.
Тема «углубленной интеграции» двух стран в рамках проекта Союзного государства возникла несколько лет назад с подачи России. В развитие этого процесса руководство двух стран работает над согласованием более трех десятков так называемых дорожных карт интеграции (впоследствии некоторые из них были объединены, и их общее число уменьшилось до 28).
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в
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Реальная реализация Союзного государства Беларуси и России станет угрозой для Украины, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
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