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Зеленский назвал угрозой «реальное союзное государство» России и Беларуси

01.06.2021 11:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что создание союзного государства России и Беларуси может представлять угрозу для его страны.

«Сегодня у нас очень опасная ситуация в Беларуси, на нашей северной границе. Сегодня там находится армия под командованием белорусского режима. Но мы наблюдаем, как Россия и Беларусь упорно работают над договоренностями друг с другом. Они могут включать в себя оборону, и тогда эти страны могут оказать на нас серьезное давление», — сказал Зеленский.

По его мнению Зеленского, Россия может получить контроль над вооруженными силами Беларуси.

«С этой стороны мы тоже видим для себя опасности — вплоть до реального союзного государства между Россией и Беларусью», — признал президент Украины, которого цитируют украинские СМИ.

Вместе с тем он не исключил и другие варианты военного давления в отношении Украины, включая операции с моря. Среди возможных угроз глава государства назвал попытку России установить контроль над сухопутным коридором в Крым.

По словам Зеленского, это может привести к эскалации в Донбассе и к дальнейшему «блицкригу» за пределами временно оккупированных территорий, до административных границ Донецкой и Луганской областей.

 
 
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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что создание союзного государства России и Беларуси может представлять угрозу для...
 
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