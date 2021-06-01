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Кейт Миддлтон сделала неожиданный шаг навстречу Меган Маркл

01.06.2021 11:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон продолжает удивлять фанатов своим милосердием: герцогиня сделала шаг навстречу главной мятежнице королевства Меган Маркл.

Миддлтон росла в большой и дружной семье: с детства ее окружали не только заботливые и чуткие родители, но и младшие брат и сестра. Вот почему герцогиня ставит на первое место семейные ценности и готова закрыть глаза на проделки голливудской оппонентки.

Королевский эксперт Камилла Томини раскрыла тактику Миддлтон: мудрая герцогиня решила зарыть топор войны и сделать шаг на встречу Меган Маркл.
По словам обозревателя, Кейт постаралась с пониманием отнестись к скандальному интервью беременной Маркл, даже несмотря на обидные высказывания экс-актрисы.

Дело в том, что фаворитка Ее Величества считает, что теплые отношения между маленьким Арчи и его кузенами - Джорджем, Шарлоттой и Луи выше конфликтов их родителей.

"Это заложено в ее природе - пытаться сглаживать углы", - цитирует источник популярное издание The Telegraph.

Напомним, что после резонансной беседы Сассексов с Опрой Кейт действительно взяла на себя роль миротворца и вновь сблизила принцев Гарри и Уильяма на похоронах дедушки.

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Послушная герцогиня поняла, что сложную ситуацию в семье может исправить только мудрость и терпение.
 
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