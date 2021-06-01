Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Шапко: формирование Союзного государства надо завершить как можно скорее

Говоря о ситуации в Берлине, где из-за возможной угрозы теракта сел самолет Ryanair , следовавший из Дублина в Краков, собеседник Sputnik отметил, что "никаких мер, хотя бы приблизительно напоминающих отношение к Беларуси, не последует, и здесь не стоит ни на что рассчитать, ни о какой справедливости речи не идет".

"Сам случай показательный, термин "двойные стандарты" не дает точного определения. Очевидно, что мы имеем дело с колониальным мышлением недавних рабовладельцев. Они как делали, так и продолжают делить мир на хозяев и рабов, и это подтверждается не только отношением к Беларуси, но и ко многим другим странам", ― рассуждает Шапко.

По мнению спикера, "таким образом старую ядовитую конфету заворачивают в обертки демократии и свободы, но суть от этого не меняется".

"Выбор у нас, на мой взгляд, либо смириться с определенным положением рабским страны второго сорта или третьего мира, либо бороться за свою свободу. Мне кажется, что мы выбрали второй вариант", ― говорит Шапко.

В то же время собеседник отмечает, что сейчас Беларусь ограничена в средствах борьбы. Для защиты прав и свобод необходимо сплоченное общество с высокими нравственными характеристиками, и готовое к определенному процессу, который будет сопровождать будущие события.

"Но за последние десятилетия как таковой человеческий фактор был государством пущен на самотек. Ни идеологически, ни морально, ни нравственно населением совсем не занимались. Поэтому во многом мы деградировали за это время. Если объективно, на мой взгляд, сейчас основное, на что необходимо обратить внимание белорусским властям, это ускорение процесса интеграции", ― полагает Шапко.

Беларуси нужно серьезное подкрепление в виде родного и близкого народа и мощной государственности в лице РФ, считает спикер. "Без сомнений, сейчас как можно скорее необходимо завершить процесс формирования Союзного государства, решить все спорные вопросы, выйти на финальную часть и после этого и нам и России станет на много легче и проще, и процессы усиления нас пойдут намного быстрее", убежден Шапко.

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