Белорус: «Поехал в Москву с неоплаченным штрафом — меня арестовали»

Источник материала: Onliner

Водитель из Гродно периодически ездит в Москву за товаром. Недавно, проезжая по М1 мимо Смоленска, он оказался в неприятной ситуации: сотрудник полиции не принял у него оплату за просроченный штраф. По словам белоруса, его отвезли в изолятор временного содержания.

«Ранее, проезжая по Смоленской области, меня оштрафовали за превышение скорости, — рассказал водитель AutoGrodno. — Штраф не огромный, но я не успел его оплатить в отведенный 60-дневный срок. На 61-й день оплата стала недоступной. И вот сейчас, когда я проезжал мимо Смоленска, меня остановил сотрудник ДПС. Он посмотрел в базу данных и увидел мой неоплаченный штраф. Я был готов оплатить штраф и возможную пеню на месте. Но такая процедура не была предусмотрена».

«Полицейский заявил, что лишь судья сможет дальше разбираться с моей задолженностью, а так как сегодня воскресенье и суды не работают, мне придется подождать до завтра в ИВС, — вспоминает мужчина. — Так я оказался задержанным более чем на сутки. В первый день покормили, во второй — уже нет. Ближе к середине понедельника отвели к судье, который в качестве наказания вынес решение об административном аресте сроком на одни сутки. Но раз я уже провел в ИВС более 24 часов, это время и пошло в счет наказания».

После этого гродненец был освобожден и продолжил дорогу. Он дополнил: «У меня есть еще неоплаченный штраф из Московской области, но судья в Смоленске его не рассматривал. Говорит, что не уполномочен. Таким образом, я продолжил движение с опаской, что могу еще сутки провести в ИВС и в Московской области. К счастью, там не остановили».

В России административный штраф можно оплатить в течение 60 дней. В ряде случаев при оплате штрафа в 20-дневный срок действует 50% скидка. Должник, не уплативший в установленный срок административный штраф, попадает под юрисдикцию судебного пристава-исполнителя. Пристав-исполнитель может наложить штраф в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа (но не менее одной тысячи российских рублей), либо назначить административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

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