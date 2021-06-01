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На проспекте Дзержинского автомобиль влетел в машину дорожников

01.06.2021 11:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Читатели сообщают корреспонденту Onliner о серьезной аварии, которая произошла сегодня утром на проспекте Дзержинского в Минске. В районе станции метро «Михалово» легковой автомобиль врезался в машину дорожников.

Судя по фотографиям, в автомобиле дорожников была краска.

— На проспекте Дзержинского, съезд на улицу Алибегова, — жуть. Легковушка въехала в машину, которая наносит дорожную разметку, перед машины смяло полностью, — рассказала наша читательница.

На проспекте Дзержинского автомобиль влетел в машину дорожников

В результате ДТП две полосы проспекта перекрыты для движения. На проспекте Дзержинского от улицы Гурского в направлении МКАД образовался затор.

На проспекте Дзержинского автомобиль влетел в машину дорожников

(будет дополнено)

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Теги: Минск
 
 
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Читатели сообщают корреспонденту Onliner о серьезной аварии, которая произошла сегодня утром на проспекте Дзержинского в Минске. В районе станции метро «Михалово»...
 
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