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На проспекте Дзержинского автомобиль влетел в машину дорожников
Источник материала: Onliner
Читатели сообщают корреспонденту Onliner о серьезной аварии, которая произошла сегодня утром на проспекте Дзержинского в Минске. В районе станции метро «Михалово» легковой автомобиль врезался в машину дорожников.
Судя по фотографиям, в автомобиле дорожников была краска.
— На проспекте Дзержинского, съезд на улицу Алибегова, — жуть. Легковушка въехала в машину, которая наносит дорожную разметку, перед машины смяло полностью, — рассказала наша читательница.
В результате ДТП две полосы проспекта перекрыты для движения. На проспекте Дзержинского от улицы Гурского в направлении МКАД образовался затор.
(будет дополнено)
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Читатели сообщают корреспонденту Onliner о серьезной аварии, которая произошла сегодня утром на проспекте Дзержинского в Минске. В районе станции метро «Михалово»...
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