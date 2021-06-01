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Семейная пара превратила прицеп в загородный дом. Понадобилось четыре уик-энда и $15 тысяч

01.06.2021 11:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В условиях закрытых из-за пандемии границ 52-летней Николе Харрис и ее 59-летнему мужу Марку, живущим в британском Оксфорде, надоело ждать возможности попасть в тропические страны. Вместо этого пара вложила всего $15,5 тыс. и за месяц превратила старый автоприцеп в стационарный загородный дом у реки.

Прицеп оказался довольно просторным. Внутри хватило места сразу для двух спален, кухни, совмещенной с гостиной, и санузла. Его приобрели в марте текущего года за $11 тыс. и к настоящему моменту вовсю используют для отдыха. На ремонт при этом было потрачено чуть больше $4 тыс. и четыре уик-энда. Около половины всех денег ушло на напольное покрытие, жалюзи и диван.

Семейная пара превратила прицеп в загородный дом. Понадобилось четыре уик-энда и тысяч
Семейная пара превратила прицеп в загородный дом. Понадобилось четыре уик-энда и тысяч
Семейная пара превратила прицеп в загородный дом. Понадобилось четыре уик-энда и тысяч
Семейная пара превратила прицеп в загородный дом. Понадобилось четыре уик-энда и тысяч

«Из-за ограничений на путешествия по миру, кто знает, когда у нас вновь появится возможность свободно пересекать границы. Мы забронировали двухнедельный отпуск в Доминиканской республике, но практически уверены, что его придется отменить. Поэтому в этом доме нам прожить семь, а может, и все 14 дней летом»,поделились хозяева с Daily Mail. Соседство с рекой при этом придется как нельзя кстати.

Семейная пара превратила прицеп в загородный дом. Понадобилось четыре уик-энда и тысяч
Семейная пара превратила прицеп в загородный дом. Понадобилось четыре уик-энда и тысяч
Семейная пара превратила прицеп в загородный дом. Понадобилось четыре уик-энда и тысяч
Семейная пара превратила прицеп в загородный дом. Понадобилось четыре уик-энда и тысяч
Семейная пара превратила прицеп в загородный дом. Понадобилось четыре уик-энда и тысяч

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В условиях закрытых из-за пандемии границ 52-летней Николе Харрис и ее 59-летнему мужу Марку, живущим в британском Оксфорде, надоело ждать возможности попасть в...
 
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