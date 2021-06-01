На МКАД опрокинулся прицеп, пробка растет

Источник материала: Onliner

Наши читатели сообщили корреспонденту Onliner о ДТП, которое случилось на внутреннем кольце МКАД в районе Каменной Горки. Опрокинулся прицеп, перекрыв собой две полосы из трех. Пробка на внутреннем кольце растет.

На месте работают сотрудники ГАИ. Стоит развернутый поперек дороги Hummer, есть версия, что прицеп — его.





Затор на внутреннем кольце растянулся уже до улицы Притыцкого.

(будет дополнено)

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