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На МКАД опрокинулся прицеп, пробка растет
Источник материала: Onliner
Наши читатели сообщили корреспонденту Onliner о ДТП, которое случилось на внутреннем кольце МКАД в районе Каменной Горки. Опрокинулся прицеп, перекрыв собой две полосы из трех. Пробка на внутреннем кольце растет.
На месте работают сотрудники ГАИ. Стоит развернутый поперек дороги Hummer, есть версия, что прицеп — его.
Затор на внутреннем кольце растянулся уже до улицы Притыцкого.
(будет дополнено)
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Наши читатели сообщили корреспонденту Onliner о ДТП, которое случилось на внутреннем кольце МКАД в районе Каменной Горки. Опрокинулся прицеп, перекрыв собой две...
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