Подорожали отопление и электричество

Источник материала: Салiдарнасць

Изменения июня собрал TUT.BY .

В Беларуси с 1 июня повысили субсидируемые тарифы на отопление и подогрев воды и некоторые другие жилищно-коммунальные услуги. Выросли также некоторые тарифы на электричество.

Потяжелевшие жировки в этом месяце также получат те, кого чиновники отнесли к «тунеядцам» (для них с мая подняли тарифы на отопление и газ). В конце июня заработает обновленный Трудовой кодекс: неугодных работников станет увольнять проще. Кроме того, в июне подняли цены на отдельные марки сигарет. А бюджетникам нужно приготовиться к изменениям по зарплатам, которые введут с июля, но уже сейчас на местах пытаются «не допустить напряженности в коллективах» и уверяют работников, что из-за новшеств не будет снижения выплат.

Как изменились тарифы за жилищно-коммунальные услуги

Субсидируемые тарифы на теплоснабжение — отопление и подогрев воды — повысили с 1 июня. Они увеличились с 20,6216 рубля до 21,9245 рубля за 1 Гкал. Рост — на 6,3%.

К примеру, в двухкомнатной квартире в Минске на 50 «квадратов» за отопление (потребленный объем в 1,0163 Гкал) по новому тарифу нужно будет заплатить 22,28 рубля, а по старому тарифу вышло бы на 1,32 рубля меньше. Для сравнения: если в этой квартире никто не зарегистрирован, то расчет будет по экономически обоснованному тарифу (107,31 рубля за 1 Гкал, его повышали с 1 января), к оплате будет 109,06 рубля.

На техническое обслуживание тариф с 1 июня составляет 0,1238 рубля за 1 квадратный метр (был ранее — 0,1322 рубля). Льготный тариф применяется при условии, что в квартире есть зарегистрированные.

С июня в некоторых жировках может появиться такая строчка, как «управление общим имуществом совместного домовладения». Тариф — 0,0165 за один квадратный метр. Это плата за услугу по управлению общим имуществом совместного домовладения, которая должна ежемесячно вноситься плательщиками ЖКУ совместного домовладения.

В июне получат потяжелевшие жировки те, кого включили в базу незанятых в экономике и у кого есть в собственности жилье. Напомним, с 1 мая с этих людей начали взимать плату по экономически обоснованным тарифам за газоснабжение и отопление.

Подорожало электричество

С 1 июня повысили некоторые тарифы на электроэнергию. Речь про тарифы для обогрева жилья электричеством — как частных домов, так и квартир в многоквартирных жилых домах. К примеру, тариф, который в народе называют "три копейки", вырос с 1 июня до 0,0398 рубля 1 кВт·ч (был — 0,0374 рубля). Этот вариант для тех, кто хочет обогревать жилье электричеством, — установить дополнительный, специальный счетчик, который сейчас считает потраченную электроэнергию на отопление по этому тарифу. То есть по факту он превратится в «четыре копейки».

Заработает обновленный Трудовой кодекс

С 30 июня заработает обновленный Трудовой кодекс. К примеру, его дополнят новым основанием для увольнения — отсутствие на работе из-за отбывания административного ареста. Лишиться работы можно будет также за «слив» информации про организацию. Чиновники также вводят новшества по забастовкам. К примеру, уволить бастующего работника смогут без предварительного уведомления или согласия профсоюза. При этом анонсированные ранее новшества в трудовое законодательство, которые действительно могут улучшить положение работников (к примеру, урегулировать вопросы перевода работников на «удаленку»), до сих пор не ввели.

Изменились цены на некоторые сигареты

С 1 июня подорожали некоторые сигареты, а отдельные подешевели. К примеру, сигареты Kent Feel Vibe Гродненской табачной фабрики "Неман" подешевели на 20 копеек (до 3,5 рубля), а Vogue Menthe подорожали до 4,3 рубля (+10 копеек). В продаже появились Kent Crystal Duo (3,75 рубля).

Посмотреть весь список сигарет и как на них изменились цены с 1 июня, можно по ссылке на сайте МНС.

Успеть уплатить подоходный налог

Белорусам, которые в 2020 году получили доходы, подлежащие декларированию и по которым насчитали подоходный налог, надо уплатить его до 1 июня (включительно).

Просрочка по уплате налога, если размер неуплаты превышает одну базовую, влечет за собой штраф в размере 15% от неуплаченной суммы налога, но не менее 0,5 базовой (14,5 рубля).

Судьба цен на молоко, мясо и яйца

29 июня заканчивается ценовое регулирование на 18 групп социально значимых товаров, в том числе молока, мяса, яиц (полный список можно посмотреть по ссылке).

Бюджетников готовят к зарплатным новшествам

С 1 июля для бюджетников введут очередные изменения по зарплатам. Они касаются среди прочего премий и надбавок работникам. Сейчас чиновники, профсоюзы поясняют бюджетным организациям, как будет работать новая схема оплаты труда, при этом чтобы «не допустить и предупредить социальную напряженность в коллективе» и исключить случаи снижения зарплат. Напомним, предыдущие существенные изменения по зарплатам бюджетников, которые ввели с 2020 года, сопровождались многочисленными ошибками в начислении и выплате зарплат бюджетникам, жалобами бюджетников, коллективными обращениями.

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