Лукашенко назвал темы переговоров с Путиным в Сочи

Источник материала: АФН

Лукашенко перечислил основные темы прошедших в конце прошлой недели в Сочи переговоров с президентом РФ В.Путиным.

По его словам, обсуждались вопросы, связанные с поставкой нефти и газа, в том числе компенсацию потерь от российского налогового маневра, сотрудничество в таможенной и налоговой сферах и развитие военно-технического сотрудничества, противостояние санкциям, возобновление авиаперелетов между странами, задержание Романа Протасевича и Софии Сапеги.

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