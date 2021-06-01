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Лукашенко назвал темы переговоров с Путиным в Сочи

01.06.2021 12:09 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко перечислил основные темы прошедших в конце прошлой недели в Сочи переговоров с президентом РФ В.Путиным.

По его словам, обсуждались вопросы, связанные с поставкой нефти и газа, в том числе компенсацию потерь от российского налогового маневра, сотрудничество в таможенной и налоговой сферах и развитие военно-технического сотрудничества, противостояние санкциям, возобновление авиаперелетов между странами, задержание Романа Протасевича и Софии Сапеги.

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Лукашенко перечислил основные темы прошедших в конце прошлой недели в Сочи переговоров с президентом РФ В.Путиным.
 
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