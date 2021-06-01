Архитектурный совет Минска поручил изменить проекты ЖК «Квартал на Грушевке» и «Карамель»









На четной стороне проспекта на пересечении с ул. Щорса один из застройщиков планирует возвести жилой комплекс, состоящий из 20-этажных высоток со встроенными объектами обслуживания (жилой комплекс «Квартал на Грушевке»). Строительство разбито на очереди, сейчас рассматривался проект одной из них — несколько башен и многоуровневый паркинг. На эскизах видно, что общий вид комплекса представляет собой ряд повторяющихся высоток, в центре они односекционные, по краям имеют несколько секций.





Нечетную сторону проспекта, ровно напротив, осваивают два инвестора. Один застраивает площадку, расположенную ближе к ул. Щорса. Здесь намечены четыре 20-этажки, встроенные объекты и подземная парковка (компенсационная земля для «Датч Стар» за перенос секций из «Грушевского Сквера»). Строительство разбито на три очереди. По стилю это похоже на то, что предлагается на противоположной стороне пр. Дзержинского.





Другой заказчик взял в рабoту соседнюю площадку, расположенную ближе к пр. Жукова. Первая очередь (известна как ЖК «Карамель») уже завершена, сейчас рассматриваются вторая и третья очереди строительства. Фактически речь идет об одном семисекционном доме сложной конфигурации. Высотность жилья здесь пониже — не более 15 этажей. Помимо этого, намечается отдельное здание медицинского центра площадью около 9 тыс. м2 с подземным гаражом-стоянкой. Его планируется возводить последним. Также будет построена отдельная многоуровневая стоянка.





Во время обсуждения члены архитектурного совета сошлись во мнении, что представленные проектные решения не создают единый градостроительный ансамбль пр. Дзержинского на участке от пр. Жукова до ул. Щорса. Были отмечены гипертрофированный масштаб зданий, монотонность предлагаемой застройки, отсутствие запоминающихся ярких акцентов.





Прозвучало, что «надо отказываться от практики, когда проектируются три или четыре одинаковых высотных жилых дома и они называются комплексом. Это порождает однообразие, от которого надо уходить, как и от гигантомании в городской среде».









Совет рекомендовал доработать архитектурное решение фасадов объектов по обеим сторонам пр. Дзержинского, уменьшить высотность одного из комплексов с учетом зданий, которые расположатся по соседству. Также предлагается дополнительно продумать благоустройство прилегающих и дворовых территорий, пешеходных пространств.





Измененные проектные материалы необходимо повторно представить на согласование в комитет архитектуры градостроительства Мингорисполкома.