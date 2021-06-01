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Трудности перевода: как пропагандистские СМИ изменили смысл слов Ангелы Меркель

01.06.2021 12:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель высказалась по поводу санкций против Беларуси.



На русский язык ее слова перевели как высказывание о "точечных санкциях". Конечно, пропаганда сразу начала акцентировать на этом внимание и писать, что "Меркель одумалась и сдает назад". Но это не так, пишет euroradio.

В оригинале Меркель использовала слово "gezielt". Ее фразу более точно можно перевести как "целенаправленные санкции" или "хорошо продуманные санкции". 

То есть Германия не "сдает назад", а, наоборот, говорит о работе над новыми санкциями — ради того, чтобы они имели плоды.
 
 
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Накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель высказалась по поводу санкций против Беларуси.
 
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