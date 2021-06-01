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Женщина выбросила с балкона осколки посуды - пострадал четырехлетний ребенок
Источник материала: Партизан
В Рогачеве женщина выбросила с балкона своей квартиры осколки керамической посуды.
В этот момент там, куда попали осколки, оказался четырехлетний мальчик. У него рана затылка,
Сотрудникам милиции женщина сказала, что посуду она выбросила умышленно.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 339 УК – Хулиганство.
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В Рогачеве женщина выбросила с балкона своей квартиры осколки керамической посуды.
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