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Николя Мор снова стал президентом «АвтоВАЗа»

01.06.2021 12:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В первый день лета Николя Мор вступил в должность президента «АвтоВАЗа», сменив во главе предприятия Ива Каракатзаниса. Как сообщает «Автостат», Николя Мор также сохранит позицию генерального директора по операциям Группы Renault в России и СНГ, которую он занял с 1 мая 2021 года.

«Сегодня „АвтоВАЗ“ находится на уверенном пути позитивных изменений. Вместе с командой компании я буду использовать весь свой опыт для дальнейшей трансформации „АвтоВАЗа“ в эффективного автопроизводителя мирового класса», — заявил Николя Мор.

В январе текущего года Группа Renault в рамках нового стратегического плана «Ренолюция» (Renaulution) создала новое бизнес-подразделение Dacia-LADA. Это должно укрепить производственные синергии между бюджетными брендами за счет использования высококонкурентной по стоимости и гибкой платформы CMF-B в сочетании с высоким коэффициентом локализации.

Важно отметить, что «АвтоВАЗ» и Dacia продолжат развиваться как отдельные компании со своей собственной историей и стратегией. Вместе они будут выпускать порядка 1 млн автомобилей на базе CMF-B в год. С нынешних 4 платформ бренды перейдут на одну архитектуру, сократив заодно количество типов кузовов с 18 до 11.

К 2025 году «АвтоВАЗ» собирается вывести на рынок четыре новые модели Lada, которые будут базироваться на платформе CMF-B.

Напомним, Николя Мор с апреля 2016 до мая 2018 года возглавлял «АвтоВАЗ» в должности президента и генерального директора, а в июне 2019-го занял кресло председателя совета директоров российской компании. С 1 января 2018 года он также являлся старшим вице-президентом и операционным директором региона Евразия. В сентябре 2020 года Николя Мор был назначен на должность старшего вице-президента и главного исполнительного директора по трансформации группы Renault.

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В первый день лета Николя Мор вступил в должность президента «АвтоВАЗа», сменив во главе предприятия Ива Каракатзаниса. Как сообщает «Автостат», Николя Мор также...
 
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