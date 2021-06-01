«Есть риск, что союзнический статус Беларуси будет пересмотрен в самое ближайшее время»

Источник материала: Салiдарнасць

На это указывает сжатый срок развертывания новых российских соединений в Западном военном округе — до конца этого года.

— Про самую главную новость вчера практически никто не написал. А новость на самом деле тянет на эпохальную, — пишет Телеграм-канал Рефлексия и реакция .

«До конца года в Западном военном округе будет сформировано около 20 соединений и воинских частей», — заявил на заседании коллегии Минобороны РФ министр Шойгу. Западный военный округ — это тот, который граничит со странами Балтии, Беларусью и северо-востоком Украины.

То есть, по сути, на стратегическом уровне руководства РФ было сформулировано то, что союзнический статус Беларуси не является окончательным и бесповоротным, более того есть риск, что этот статус будет пересмотрен в самое ближайшее время. На это указывает сжатый срок развёртывания новых соединений — до конца этого года.

Сейчас на границе с Беларусью стоит лишь одна 144 мотострелковая дивизия. Что для 1239 км границы, мягко говоря, не густо.

Значит ли это что Россия не будет пытаться влиять на политику Беларуси? Конечно нет, никто никого «отпускать» без боя в лапы коварного НАТО не будет. Но тем не менее Россия фактически восстанавливает границу в полном смысле, восстанавливает западную группировку войск. С одной стороны, они гарантируют себе прикрытую границу в случае, если в Беларуси будут политические перемены, которые приведут к утрате статуса союзника. С другой стороны, они получают инструмент гибридного влияния, ведь войска — это не только танки, пушки и солдаты. Это логистика, это разведка, это РЭБ. Это базы для потенциальных гибридных операций.

Это означает, что к концу 2021 года смена геополитической ориентации Беларуси (хотя бы в сторону нейтралитета, который поддерживают большинство граждан страны) для РФ из категорически неприемлемой станет просто неприятной. Учитывая достройку Северного Потока-2, контроль стран-транзитеров перестанет быть критически важным для России с экономической точки зрения. А с точки зрения безопасности меры принимают уже сейчас, не дожидаясь встречи Путин-Байден. Что примерно позволяет догадаться, с какими предварительными договорённостями они на эту встречу выйдут.