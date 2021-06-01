После 20-суточного ареста вышли на свободу журналисты Бураков и Лапцевич

После 20-суточного ареста из могилевского изолятора отпущены журналисты Александр Бураков и Владимир Лапцевич.





Обоих задержали 12 мая, когда начался закрытый процесс по делу «группы Северинца» в областном суде. Журналисты освещали событие.

Бураков и Лапцевич были осуждены за несанкционированное пикетирование. В изоляторе они объявили голодовку в связи с плохими условиями содержания. Лапцевич голодал три дня, Бураков — семь. Из-за резкого ухудшения здоровья (у Лапцевича повысилось артериальное давление, у Буракова возникла аритмия) они были вынуждены прекратить голодовку.

Вышедшие на свободу журналисты рассказали, что 20 дней спали на голых досках, дважды за ночь их будили, а днем выводили в коридор, заставляли раздеваться догола и ставили на растяжку, при этом били по ногам, если ноги были недостаточно широко раздвинуты.

Из изолятора Лапцевича доставили на автовокзал, Буракова — на железнодорожный вокзал.

Журналиста интернет-издания «6tv.by Магілёўскі рэгіён» Владимира Лапцевича задержали 12 мая неподалеку от здания Могилевского областного суда, где в тот день начался закрытый процесс по делу сопредседателя оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Павла Северинца, активистов кампании «Европейская Беларусь» и блогера Ирины Счастной.

Согласно материалам дела Лапцевич участвовал в несанкционированном пикетировании у здания областного суда в группе людей для «поддержки кампании «Европейская Беларусь» и Павла Северинца».

Своей вины Лапцевич не признал. На процессе доказывал, что пришел к суду как журналист пообщаться с родственниками обвиняемых. При себе имел удостоверение корреспондента журнала «Абажур». На сделанной милицией видеозаписи видно, что журналист после требования покинуть площадку перед судом оттуда ушел. Задержали его в сотнях метров от здания. В протоколе указано другое место задержания.

В итоге за нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий повторно в течение года Лапцевич был осужден 15 мая на 20 суток ареста. Судили журналиста через скайп. Во время рассмотрения дела ему стало плохо. В изоляторе у журналиста было зафиксировано высокое давление, но в госпитализации ему было отказано. Дело рассматривала судья Виктория Полякова. Она не удовлетворила ходатайство о переносе заседания из-за плохого самочувствия обвиняемого.

Лапцевич заявил о нарушении его прав в заключении. Условия содержания в изоляторе журналист назвал издевательством и пыткой. Сказал, что его не водят к врачу, забрали очки. Поэтому он объявил голодовку.

15 мая также по аналогичному обвинению осудили на 20 суток ареста Александра Буракова, который сотрудничает с медиакомпанией Deutsche Welle. Он также объявил голодовку.

Областная милиция опровергала информацию о голодовке Буракова и Лапцевича. На сайте ведомства говорилось, что официальных заявлений об объявлении голодовки от них не поступало. Также отмечалось, что они не имеют «никакого отношения к зарегистрированным средствам массовой информации и являются фрилансерами».

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