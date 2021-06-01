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Ситуацию в Беларуси обсудят главы МИД и министры обороны стран НАТО

01.06.2021 12:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Министры иностранных дел и обороны стран Североатлантического альянса (НАТО) 1 июня проведут дистанционные совещания по защищенной связи, сообщается на сайте НАТО.

Ситуацию в Беларуси обсудят главы МИД и министры обороны стран НАТО

Основной темой совещания станет инициатива «НАТО 2030», которая лежит в основе саммита лидеров стран альянса, запланированного на 14 июля в Брюсселе.

«Ожидается, что они также обсудят актуальные вопросы, в том числе дальнейшие действия НАТО в Афганистане, а также события в Беларуси и Украине», — говорится в сообщении.

Согласно повестке дня, заседание Североатлантического совета (основной орган принятия политических решений НАТО) в рамках совещания министров иностранных дел государств альянса пройдет в 15.00—17.00 по минскому времени, в рамках совещания министров обороны — в 18.00—20.00.

На пресс-конференции 31 мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс принял решение ограничить доступ представителям Беларуси в штаб-квартиру организации.

Главу секретариата альянса попросили «подробнее рассказать о каких-либо ограничениях, с которыми белорусские дипломаты сталкиваются в НАТО в настоящее время». «Мы постоянно оцениваем меры безопасности здесь, в НАТО, и мы решили ограничить доступ представителей Беларуси в штаб-квартиру НАТО — на основе нашей оценки мер безопасности в штаб-квартире», — ответил он.

На вопрос, намерен ли альянс принять какие-то конкретные меры в отношении Беларуси из-за инцидента, связанного с посадкой самолета Ryanair в Минске, Столтенберг ответил: «Союзники НАТО приняли очень сильное заявление, в котором мы послали очень четкий сигнал: мы решительно осуждаем принудительную посадку гражданского самолета в Минске и призываем к независимому международному расследованию».

«Мы также четко заявили, что это не только нарушение международных норм и правил, но и прямое наступление на свободу выражения мнений и свободу независимой прессы, — сказал он. — Потому мы также призвали к немедленному освобождению тех двоих [пассажиров], которые были арестованы во время вынужденной посадки. Мы четко заявили, что приветствуем решение многих союзников НАТО ввести санкции, включая ограничение доступа белорусской авиакомпании к их воздушному пространству. И, конечно же, мы также приветствуем решения о мерах, принятых Евросоюзом».

23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в Минске.

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Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Теги: Минск
 
 
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Министры иностранных дел и обороны стран Североатлантического альянса (НАТО) 1 июня проведут дистанционные совещания по защищенной связи, сообщается на сайте...
 
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