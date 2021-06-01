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Если вдруг прорветесь: с 1 июня при пересечение границы на авто нужно платить

01.06.2021 13:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Гомельской и Гродненской областях 1 июня вступили в силу решения о взимании местных сборов за пересечение границы.

При этом в Гомельской области придется платить только за выезд в Украину, в Россию можно выезжать бесплатно. Цена вопроса — одна базовая величина (на сегодня 29 рублей) с одного транспортного средства. Количество пассажиров на размер сбора не влияет. 

Есть ряд ситуаций, когда владелец автомобиля освобождается от уплаты сбора. Уплачивать сбор не придется, если водитель едет на похороны близких, а также если он является ветераном ВОВ, инвалидом I и II группы, участником ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС и в ряде других случаев. 

В перспективе платным станет выезд и через пункты пропуска в Брестской области. Местные депутаты уже приняли соответствующее решение. Оно сейчас проходит юридическую экспертизу.

При этом, напомним, выехать из страны через наземные пункты пропуска большинство белорусских граждан  в настоящее время не может  — с декабря минувшего года граница закрыта. 

Выпускают лишь на похороны или к серьезно больным родственникам, а также на работу или учебу, но только раз в полгода. 

Накануне Госпогранкомитет уточнил, что даже временный вид на жительство в другой стране не является основанием для выезда — его обладателя по земле из страны не выпустят. 
 
 
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В Гомельской и Гродненской областях 1 июня вступили в силу решения о взимании местных сборов за пересечение границы.
 
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