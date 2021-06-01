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Начался суд над Степаном Латыповым с Площади Перемен. Перед судом его избили?

01.06.2021 13:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске начался суд над активистом с Площади Перемен Степаном Латыповым.

Начался суд над Степаном Латыповым с Площади Перемен. Перед судом его избили?
во время задержания 15 сентября 2020 года
Об этом сообщила в Фейсбук Яна Марчук. Все это время она поддерживает связь с Латыповым, передает Еврорадио.

Судья Волк первым делом запретил фото- и видеосъемку — даже в перерывах заседания, передает НН.

Латыпова задержали в сентябре. Когда его выводили из дома, жильцы встречали соседа как героя, а милиционерам кричали "Позор!". 

Латыпов был одним из тех, кто не давал силовикам перекрашивать мурал с диджеями Перемен во дворах на улице Червякова и активно участвовал в протестном движении.

Первоначально белорусское телевидение утверждало, что Латыпов "намеревался обработать отравляющими веществами их [сотрудников милиции. — Еврорадио] земельные участки и дачи, распылить эти вещества вблизи боевых порядков ОМОНа и внутренних войск во время протестных акций, чтобы вывести тех из строя". 


акция жителей площади Перемен в поддержку Степана Латыпова

Но в итоге обвинение было выставлено по совершенно другим статьям.

Латыпова обвиняют по трем статьям УК РБ: в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок; в  сопротивление сотрудникам органов внутренних дел при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка; а также в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Он якобы обманывал сельисполкомы и предприятия в 2019—2020 годах: договаривался об уничтожении борщевика, но «создавал видимость услуг, используя запрещенные на территории Республики Беларусь неустановленные средства».

Проще говоря, Латыпову вменяют в вину, что он сознательно указывал в договоре одно химическое вещество, а использовал другое — неизвестное.

«Умышленно ввел в заблуждение заказчиков, принимал деньги, не намереваясь выполнить работу. Таким образом потерпело 16 юрлиц, причинен ущерб в особо крупном размере», — зачитывал обвинение прокурор.

Также Латыпова обвинили в подделке документов, связанных с работой его предприятия.

Латыпов — арборист, директор небольшого предприятия «Беларбо». Занимался лечением старых деревьев и уничтожением вредных растений, например борщевика, с применением химических веществ. 

Сейчас Латыпова обвиняют в участии в массовых беспорядках и мошенничестве.

Кроме того, с августа по сентябрь Степан «организовал групповые действия, нарушающие общественный порядок», продолжил прокурор. Латыпов, по версии следствия, с неустановленными лицами выражал политические взгляды, 

участвовал в протестах, что повлекло нарушение работы общественного транспорта. Склонял к нарушению порядка и обучал неустановленных следствием лиц, которых «морально и материально поддерживал». Публично призывал в интернете к протестам, собирал деньги. 

Степан Латыпов вину не признал. Он признан правозащитниками политзаключнным

В суде идет допрос потерпевших.

Как пишет Наша нива в своем телеграме, у Латыпова во время заседания на лице был виден то ли синяк, то ли нечто подобное. И, кажется, Степан нашел способ дать понять присутствующим, что с ним случилось.

Когда судья спросил, есть ли у Латыпова вопросы к милиционеру Рогову, тот сказал, что есть.

"Пострадавший, вы говорили, что я ударил вас в лицо ногой, - сказал Латыпов. —
Посмотрите на меня. У вас был характерный отек на лице, как у меня?"

"Нет", — ответил милиционер Рогов.

"Больше нет вопросов", - сказал Латыпов.
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске начался суд над активистом с Площади Перемен Степаном Латыповым.
 
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