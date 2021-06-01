Более ста человек призовут на сборы в Брестской области

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 июн - Sputnik. Плановые учебные сборы в составе подразделений территориальной обороны пройдут в Брестской области, об этом сообщила пресс-служба министерства обороны.

Сборы начнутся в Пинском районе 1 июня, в Ивановском - с 8 июня.

Планируется, что в ходе сборов военнообязанные получат практику выполнения обязанностей по тем воинским должностям, которые должны занимать при прохождении военной службы в военное время.

"Учебные сборы обеспечат подготовку военнообязанных к командно-штабному учению со штабом зоны территориальной обороны Брестской области. Оно пройдет с 17 по 23 июня", - уточнили в Минобороны.

Для участия в мероприятии военные комиссариаты призовут более 100 человек.

Напомним, что в конце мая в Беларуси прошла внезапная проверка ракетных войск. По данным Минобороны, во время контрольных занятий подразделения и части ВС успешно выполнили задачи по несению дежурства по назначенным объектам и нанесению ракетных ударов.

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