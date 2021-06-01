Лукашенко: в случае активизации НАТО российские войска будут в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 июн – Sputnik. Российские войска могут быстро прибыть в Беларусь в случае активизации НАТО, об этом сообщил во вторник президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи.

Глава государства отметил, что конкретно тематика переброски российских подразделений или создания военных баз на майской встрече не обсуждалась. Такие действия предусмотрены концепцией военной безопасности Союзного государства.

"Будет какая-то настороженность, будем мы видеть активизацию в НАТО, вплоть до военного конфликта, в течение суток (базы у нас, аэродромы и прочее определены) российские подразделения и войска будут переброшены в Беларусь", - цитирует слова президента "СБ. Беларусь сегодня" .

Лукашенко подчеркнул, что такой вариант возможен лишь в в случае обострения военной обстановки. Он отметил, что Запад не имеет права упрекать Беларусь в размещении российских военных.

"Вы же подтягиваете и создаете базы в Польше. У себя бревно в глазу не видят, а нас начинают мочить по всем направлениям", - заметил президент.

Он дал поручение определиться с российскими коллегами по поводу того, какие современные российские вооружения необходимы Беларуси.

Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина прошла 28-29 мая . Это уже третья встреча глав государств с начала года.

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