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Вычеркнуть из жизни: экс-жена звезды Little Big Ильича о романе с Таюрской

01.06.2021 13:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Певица Tatarka отреагировала на роман экс-супруга Ильи Прусикина с коллегой Соней Таюрской: Ирина Смелая пообещала вычеркнуть из жизни "одного персонажа".

Звезды популярной группы Little Big рассекретили свой роман: Таюрская рассказала о своих тайных отношения с Ильичем в шоу Ксении Собчак.

Напомним, что до этого Прусикин был женат на Ирине Смелой. И хотя в интервью Софья подчеркнула, что роман начался после развода Ильича, это привело к неожиданным последствиям.

Экс-супруга Ильича эмоционально прокомментировала роман солистов Little Big: видеообращение Tatarka удивило поклонников.

"Крайне жаль, что для меня перестал существовать один человек, который раньше был близок и дорог. Я вычеркиваю из жизни этого персонажа и желаю всего хорошего" - высказалась Ирина и намекнула на психологические проблемы адресата.

Теперь фанаты звезд гадают, кому же Смелая адресовала эмоциональное послание - бывшему возлюбленному или его новой девушке. К тому же, Софья и Ирина дружили с момента создания группы и Таюрская стала первой, кто приехал в роддом к жене Прусикина.

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29-летняя певица Tatarka решила прокомментировать роман экс-возлюбленного с коллегой по группе и шокировала поклонников.
 
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