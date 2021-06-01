Семь из десяти белорусских детей не могут жить без смартфона

Источник материала: Onliner

Смартфон оказался самым популярным устройством среди белорусских школьников. 66% родителей сказали, что их дети не могут обойтись без этого девайса. Такие данные приводит «Лаборатория Касперского» по результатам своего опроса.

24% опрошенных назвали незаменимым устройством компьютер либо ноутбук, 10% — планшет, а еще 7% — умные часы.

Чаще всего дети играют в онлайн-игры (71%) и смотрят развлекательный контент (66%). Также 57% общаются с друзьями, 53% смотрят фильмы либо сериалы и слушают музыку. А каждый третий школьник использует девайсы для подготовки к учебе. Читают новости, статьи и блоги 17% школьников.



