Магия запрещена. Как строят мосты через глубокие реки

Источник материала: Onliner

Мало кто из нас задумывается о том, как строят мосты, — стоит и стоит, главное, чтобы выполнял свою функцию. Поэтому всего одно фото может привести в трепет и восторг огромное количество людей. Не так давно в Twitter появился (и стал очень популярным) снимок процесса строительства очередной переправы. На кадре, снятом сверху, запечатлен островок абсолютной суши посреди глубоководной реки. «Как это возможно? Это магия?» — задались вопросом пользователи.





Ответ на вопрос, как это вообще возможно, мы нашли у белорусского эксперта, инженера-мостовика с 22-летним опытом работы.

— На самом деле, здесь нет ничего исключительного. Да, работы ниже уровня воды выглядят впечатляюще, но технология не нова, применяется уже более ста лет, — рассказывает Георгий. — Начинается все с того, что по периметру участка вбивается шпунтовое ограждение. По сути, это стальные сваи, которые вплотную примыкают друг к другу. По бокам сваи имеют крепления по типу «паз-гребень», что обеспечивает конструкции герметичность.

Когда контур выполнен, подводным способом осуществляется заливка тампонажного бетона. Заливка может быть два, а то и три метра толщиной, чтобы гидростатическое давление не выдавило эту «подушку». И только после этого откачивается вода и рабочие могут трудиться «на сухую». Откачать воду, а уже потом заливать бетон невозможно: со дна всегда будет приток, который не даст нормально работать. А так бетон сразу отсекает воду.

Эта технология вовсю применяется и в Беларуси. Единственное, при проведении работ у нас нет таких глубин, поэтому процесс может выглядеть не настолько эффектно. Однако ни один мост через крупные водотоки (Сож, Березина, Припять, Днепр) не обошелся без применения шпунтового ограждения.