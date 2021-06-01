Чартеры в Албанию и Черногорию не будут летать до 18 июня

Источник материала: Onliner

Лето для белорусских туристов началось с новостей из категории «не очень». Сегодня стало известно, что приостановка чартерных программ в Албанию и Черногорию продлена до 18 июня. Изначально полеты в эти страны были поставлены на паузу до 6 июня.

«Мы вынуждены продлить снятие рейсов в Албанию и Черногорию по 18 июня в связи с закрытием воздушного пространства сопредельных государств. Мы делаем все возможное для возобновления рейсов и спасения туристического сезона», — рассказали туроператоры.

На данный момент сохранены чартеры только в Турцию и Египет, из-за более длинного маршрута с облетом Украины путевки туда подорожали на 40 евро и 45 долларов соответственно.