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Чартеры в Албанию и Черногорию не будут летать до 18 июня

01.06.2021 13:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Лето для белорусских туристов началось с новостей из категории «не очень». Сегодня стало известно, что приостановка чартерных программ в Албанию и Черногорию продлена до 18 июня. Изначально полеты в эти страны были поставлены на паузу до 6 июня.

«Мы вынуждены продлить снятие рейсов в Албанию и Черногорию по 18 июня в связи с закрытием воздушного пространства сопредельных государств. Мы делаем все возможное для возобновления рейсов и спасения туристического сезона», — рассказали туроператоры.

На данный момент сохранены чартеры только в Турцию и Египет, из-за более длинного маршрута с облетом Украины путевки туда подорожали на 40 евро и 45 долларов соответственно.

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Лето для белорусских туристов началось с новостей из категории «не очень». Сегодня стало известно, что приостановка чартерных программ в Албанию и Черногорию...
 
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