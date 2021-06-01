Начался суд над жителем «площади Перемен» Степаном Латыповым, задержаны журналист «Трибуны» и редактор спецпроектов Hrodna.life (втор фото)

Источник материала: Onliner Итак, сегодня мы рассказываем про очередные политические события, которые произошли в нашей стране. В суде Советского района начался суд над жителем «площади Перемен» Степаном Латыповым. Кроме того, утром стало известно о задержании журналиста Tribuna.com и редактора спецпроектов Hrodna.life. Подробнее обо всех этих событиях рассказываем ниже.

Начался суд над Степаном Латыповым

Сегодня в суде Советского района начались заседания по делу Степана Латыпова , жителя «площади Перемен». Напомним, мужчину задержали 15 сентября 2020 года и обвинили в том, что он якобы хотел отравить силовиков при помощи химикатов. Однако сейчас Степана обвиняют в действиях, которые грубо нарушают общественный порядок, сопротивлении сотруднику органов внутренних дел и мошенничестве.





О Степане Латыпове мы писали в позапрошлом году. Он родом из-под Иваново, когда-то отучился в Лондоне, а потом вернулся на родину и занялся довольно необычным бизнесом — борьбой с борщевиком.

«Это микробизнес, я в нем за всех: и за водителя, и за грузчика, и за ремонтника, и за технолога. Вот сегодня сломался опрыскиватель — я поехал, купил скотч и отремонтировал, — рассказывал нам белорусский оптимист. — Я здесь не царь, это не мой бизнес, а просто наше общее дело. Я у пацанов как конунг у викингов: пока народ доволен, я за главного. Стал по-свински себя вести — скинут меня и выберут нового конунга».





Задержан журналист Tribuna.com Дмитрий Руто

Сегодня издание Tribuna.com сообщило о задержании их журналиста Дмитрия Руто. Согласно информации издания, его обвиняют в незаконном пикетировании с помощью бчб-шарфа в авто.





В Гродно задержали редактора спецпроектов Ирину Новик

Издание Hrodna.life сообщает о задержании их редактора спецпроектов Ирины Новик. Также известно, что в 10:00 к Новик пришел сотрудник милиции и провел осмотр. После чего на Ирину составили протокол задержания и отвезли ее в Ленинский РОВД.





(будет дополнено)