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Начался суд над жителем «площади Перемен» Степаном Латыповым, задержаны журналист «Трибуны» и редактор спецпроектов Hrodna.life (втор фото)

01.06.2021 13:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Итак, сегодня мы рассказываем про очередные политические события, которые произошли в нашей стране. В суде Советского района начался суд над жителем «площади Перемен» Степаном Латыповым. Кроме того, утром стало известно о задержании журналиста Tribuna.com и редактора спецпроектов Hrodna.life. Подробнее обо всех этих событиях рассказываем ниже.

Начался суд над Степаном Латыповым

Сегодня в суде Советского района начались заседания по делу Степана Латыпова, жителя «площади Перемен». Напомним, мужчину задержали 15 сентября 2020 года и обвинили в том, что он якобы хотел отравить силовиков при помощи химикатов. Однако сейчас Степана обвиняют в действиях, которые грубо нарушают общественный порядок, сопротивлении сотруднику органов внутренних дел и мошенничестве.

Начался суд над жителем «площади Перемен» Степаном Латыповым, задержаны журналист «Трибуны» и редактор спецпроектов Hrodna.life (втор фото)

О Степане Латыпове мы писали в позапрошлом году. Он родом из-под Иваново, когда-то отучился в Лондоне, а потом вернулся на родину и занялся довольно необычным бизнесом — борьбой с борщевиком.

«Это микробизнес, я в нем за всех: и за водителя, и за грузчика, и за ремонтника, и за технолога. Вот сегодня сломался опрыскиватель — я поехал, купил скотч и отремонтировал, — рассказывал нам белорусский оптимист. — Я здесь не царь, это не мой бизнес, а просто наше общее дело. Я у пацанов как конунг у викингов: пока народ доволен, я за главного. Стал по-свински себя вести — скинут меня и выберут нового конунга».

Начался суд над жителем «площади Перемен» Степаном Латыповым, задержаны журналист «Трибуны» и редактор спецпроектов Hrodna.life (втор фото)

Задержан журналист Tribuna.com Дмитрий Руто

Сегодня издание Tribuna.com сообщило о задержании их журналиста Дмитрия Руто. Согласно информации издания, его обвиняют в незаконном пикетировании с помощью бчб-шарфа в авто.

Начался суд над жителем «площади Перемен» Степаном Латыповым, задержаны журналист «Трибуны» и редактор спецпроектов Hrodna.life (втор фото)

В Гродно задержали редактора спецпроектов Ирину Новик

Издание Hrodna.life сообщает о задержании их редактора спецпроектов Ирины Новик. Также известно, что в 10:00 к Новик пришел сотрудник милиции и провел осмотр. После чего на Ирину составили протокол задержания и отвезли ее в Ленинский РОВД.

Начался суд над жителем «площади Перемен» Степаном Латыповым, задержаны журналист «Трибуны» и редактор спецпроектов Hrodna.life (втор фото)

(будет дополнено)

 
Теги: Гродно
 
 
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