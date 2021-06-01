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Начался суд над жителем «площади Перемен» Степаном Латыповым, задержаны журналист «Трибуны» и редактор спецпроектов Hrodna.life (втор фото)
Источник материала: Onliner
Итак, сегодня мы рассказываем про очередные политические события, которые произошли в нашей стране. В суде Советского района начался суд над жителем «площади Перемен» Степаном Латыповым. Кроме того, утром стало известно о задержании журналиста Tribuna.com и редактора спецпроектов Hrodna.life. Подробнее обо всех этих событиях рассказываем ниже.
Начался суд над Степаном Латыповым
Сегодня в суде Советского района начались заседания по делу Степана
О Степане Латыпове мы
«Это микробизнес, я в нем за всех: и за водителя, и за грузчика, и за ремонтника, и за технолога. Вот сегодня сломался опрыскиватель — я поехал, купил скотч и отремонтировал, — рассказывал нам белорусский оптимист. — Я здесь не царь, это не мой бизнес, а просто наше общее дело. Я у пацанов как конунг у викингов: пока народ доволен, я за главного. Стал по-свински себя вести — скинут меня и выберут нового конунга».
Задержан журналист Tribuna.com Дмитрий Руто
Сегодня издание Tribuna.com
В Гродно задержали редактора спецпроектов Ирину Новик
Издание Hrodna.life
(будет дополнено)
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Начался суд над жителем «площади Перемен» Степаном Латыповым, задержаны журналист «Трибуны» и редактор спецпроектов Hrodna.life (втор фото)
Итак, сегодня мы рассказываем про очередные политические события, которые произошли в нашей стране. В суде Советского района начался суд над жителем «площади...
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