МВД: компания аферистов «разводила» клиентов на деньги, обещая авто из Европы (видео)

Источник материала: Onliner

В МВД сообщили о задержании преступной группы, «разводившей» клиентов на деньги, обещая авто из Европы. К этому времени установлено трое потерпевших, которых обманули на 174 тыс. рублей. У подозреваемых изъята техника, около 30 тыс. долларов и арестован транспорт стоимостью свыше 500 тыс. рублей.

Оперативники столичного управления ГУБОПиК МВД вместе с Оперативной таможней ГТК раскрыли деятельность организованной группы из семи человек, которые обещали пригнать под заказ из ЕС грузовики, брали деньги, но обязательства не выполняли.

— Компания аферистов из семи человек создала несколько фирм — каждая выполняла свою роль. Сами же фигуранты «работали» в трех странах: в России находили клиентов, заманивали их в Беларусь и уговаривали на сделку, в Литве «подбирали» транспорт, — рассказали в МВД.

Один пример: дальнобойщик из Ульяновска захотел обновить свой тягач. Нашел на популярном российском сайте по продаже авто нужный ему грузовик, объявление было размещено от имени российской фирмы-посредника, которая переадресовала мужчину в Минск, где работала другая «контора» непосредственно по доставке грузовиков из Европы. Представители организации заверили потенциального покупателя, что авто находится в белорусской столице, он может приехать и осмотреть его вживую. Мужчину встретили с поезда, отвезли в гостиницу и дали время отдохнуть с дороги, чтобы потом заняться сделкой.

— Встречающие были предельно вежливы и обходительны, создавая впечатление работников приличной организации, — отметили в МВД.

Когда клиент оказался в офисе, выяснилось, что авто на самом деле находится в пункте таможенного оформления на территории Литвы. Увидеть своими глазами его не получилось бы из-за отсутствия у мужчины шенгенской визы.

— Но минчане заверили российского гостя, что это не проблема: можно перевести литовскому продавцу 10% от стоимости авто и забронировать машину. Мужчине показали подробный обзор с фотографиями и даже VIN. Передача денег прошла официально, с заключением договора, — добавили в Министерстве внутренних дел.





Следующий этап — доставка. Для этого клиента направили в Молодечно, в еще одну фирму, представители которой сами должны были съездить за границу и пригнать грузовик.

— Там с мужчины взяли оставшиеся 90% его стоимости для расчета с литовским продавцом, все оформили официально и сказали подождать пару дней. Более того, клиенту любезно посчитали его дальнейшие расходы на оплату таможенной пошлины и утильсбора, пообещав помочь с этими процедурами, — рассказали в МВД.

Через несколько дней покупателя пригласили в Минск, в пункт таможенного оформления для приемки грузовика. Там выяснилось, что пригнали совсем не то авто, которое обещали: тягач был старше, с большим пробегом и в худшем состоянии. С данными из объявления совпадал только VIN. И растаможка была в разы больше расчетной, что делало покупку нецелесообразной.

— Сообщив об ошибке в первоначальных подсчетах и извинившись, «бизнесмены» предложили отправить тягач обратно в Литву, а клиенту вернуть всю сумму. Он согласился, — продолжили в министерстве. — Несколько дней после запуска процедуры возврата продавец отвечал на звонки, обещая перевести средства в течение двух недель, но потом перестал выходить на связь. Россиянин понял, что его обманули, и обратился в милицию.









Оперативники установили, что все три фирмы (в Москве, Минске и Молодечно), а также литовский продавец были связаны между собой и действовали согласованно с целью обмана клиентов.

— «Литовцем» выступал белорус с видом на жительство в соседней стране. Он подыскивал в продаже дешевые грузовики с малым остаточным ресурсом (за 4—7 тыс. евро) и договаривался о покупке, получая от продавца фотографию VIN. После этого создавал фейковые объявления о продаже тягачей (за 15—20 тыс. евро) с другими фотографиями и описанием, но используя этот VIN. Его подельники в Беларуси специально вводили клиентов в заблуждение, называя суммы утильсбора и растаможки в разы меньше реальных, — рассказали в МВД.

Всего в преступной схеме участвовали семь человек в возрасте от 26 до 43 лет из Минск и разных регионов Беларуси. Все они задержаны. В отношении фигурантов УСК по г. Минску возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. В ходе проведения обысков у них изъяты деньги в сумме более 28 тыс. долларов, оргтехника, сим-карты, флеш-карты, печати, документы о финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, использовавшихся в преступной схеме. Наложен арест на принадлежащие им автомобили (в основном премиум-брендов) на общую сумму около 500 тысяч рублей.









— Житель Ульяновска не единственный, кто пострадал от действий злоумышленников. В настоящее время потерпевшими по делу признаны еще два человека, которых обманули таким же способом. Ущерб, нанесенный им троим, составляет около 175 тысяч рублей. Несомненно, в ходе следствия сумма ущерба и количество потерпевших вырастет, так как оперативники ГУБОПиК располагают сведениями еще о более 20 эпизодах преступной деятельности задержанных. Оперативные мероприятия и следственные действия продолжаются, — добавили в МВД.

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