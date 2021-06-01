В Ратомке горят конюшни

Источник материала: ОНТ

В Республиканском центре олимпийской подготовки конного спорта и коневодства в Ратомке – пожар. Горят крыши конюшни, сообщает МЧС.

Огонь охватил два здания. Лошадей к этому моменту успели спасти и вывести из помещений.

Подразделения МЧС уже работают на месте.

Дополняется.

Фото: скриншот из видео АТН

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