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В Ратомке горят конюшни
Источник материала: ОНТ
В Республиканском центре олимпийской подготовки конного спорта и коневодства в Ратомке – пожар. Горят крыши конюшни, сообщает МЧС.
Огонь охватил два здания. Лошадей к этому моменту успели спасти и вывести из помещений.
Подразделения МЧС уже работают на месте.
Дополняется.
Фото: скриншот из видео АТН
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В Республиканском центре олимпийской подготовки конного спорта и коневодства в Ратомке – пожар. Горят крыши конюшни, сообщает МЧС. Огонь охватил два здания....
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