Лукашенко заявил, что следствие в отношении Протасевича и Сапеги будет вестись в Беларуси

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко во время совещания во Дворце Независимости сообщил, что следствие в отношении задержанных в Минске Романа Протасевича и Софии Сапеги будет вестись в Беларуси, пишет БЕЛТА.

Президент Беларуси отметил, что тема задержания Протасевича и Сапеги затрагивалась во время переговоров с лидером России.

ФОТО: БЕЛТА





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