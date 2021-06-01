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Лукашенко заявил, что следствие в отношении Протасевича и Сапеги будет вестись в Беларуси

01.06.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко заявил, что следствие в отношении Протасевича и Сапеги будет вестись в Беларуси

Александр Лукашенко во время совещания во Дворце Независимости сообщил, что следствие в отношении задержанных в Минске Романа Протасевича и Софии Сапеги будет вестись в Беларуси, пишет БЕЛТА.

Президент Беларуси отметил, что тема задержания Протасевича и Сапеги затрагивалась во время переговоров с лидером России.

ФОТО: БЕЛТА


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Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко во время совещания во Дворце Независимости сообщил, что следствие в отношении задержанных в Минске Романа Протасевича и Софии Сапеги будет...
 
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