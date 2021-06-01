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Лукашенко заявил, что следствие в отношении Протасевича и Сапеги будет вестись в Беларуси
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко во время совещания во Дворце Независимости сообщил, что следствие в отношении задержанных в Минске Романа Протасевича и Софии Сапеги будет вестись в Беларуси,
Президент Беларуси отметил, что тема задержания Протасевича и Сапеги затрагивалась во время переговоров с лидером России.
ФОТО: БЕЛТА
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Александр Лукашенко во время совещания во Дворце Независимости сообщил, что следствие в отношении задержанных в Минске Романа Протасевича и Софии Сапеги будет...
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