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До +23°С ожидается в Беларуси 2 июня
Источник материала: ОНТ
В Беларуси 2 июня ожидается 23 градуса тепла,
Синоптики прогнозируют небольшую облачность, без осадков. Ночью ожидается слабый ветер, днем – северо-восточный 4-9 м/с.
В ночные часы температура воздуха составит от +4°С до +10°С. Днем – +18°С…+23°С.
ФОТО: pixabay
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В Беларуси 2 июня ожидается 23 градуса тепла, пишет БЕЛТА со ссылкой на Белгидромет. Синоптики прогнозируют небольшую облачность, без осадков. Ночью ожидается...
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