До +23°С ожидается в Беларуси 2 июня

Источник материала: ОНТ

В Беларуси 2 июня ожидается 23 градуса тепла, пишет БЕЛТА со ссылкой на Белгидромет.

Синоптики прогнозируют небольшую облачность, без осадков. Ночью ожидается слабый ветер, днем – северо-восточный 4-9 м/с.

В ночные часы температура воздуха составит от +4°С до +10°С. Днем – +18°С…+23°С.

ФОТО: pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram