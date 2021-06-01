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До +23°С ожидается в Беларуси 2 июня

01.06.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

До +23°С ожидается в Беларуси 2 июня

В Беларуси 2 июня ожидается 23 градуса теплапишет БЕЛТА со ссылкой на Белгидромет.

Синоптики прогнозируют небольшую облачность, без осадков. Ночью ожидается слабый ветер, днем – северо-восточный 4-9 м/с.

В ночные часы температура воздуха составит от +4°С до +10°С. Днем – +18°С…+23°С.

ФОТО: pixabay

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В Беларуси 2 июня ожидается 23 градуса тепла, пишет БЕЛТА со ссылкой на Белгидромет. Синоптики прогнозируют небольшую облачность, без осадков. Ночью ожидается...
 
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