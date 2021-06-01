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Лукашенко рассказал, что было в чемодане, который он взял на встречу с Путиным в Сочи

01.06.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко рассказал, что было в чемодане, который он взял на встречу с Путиным в Сочи

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о содержимом чемодана, который он взял на встречу с Владимиром Путиным в Сочи. Об этом он заявил на совещании по вопросам сотрудничества с Россией 1 июня, передает БЕЛТА.

Тему содержимого чемодана Александра Лукашенко активно поднимали многие СМИ. 

По словам Главы государства, в дипломате лежали аналитические материалы, которые подготовили белорусские спецслужбы.

Фото: president.gov.by

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Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о содержимом чемодана, который он взял на встречу с Владимиром Путиным в Сочи. Об этом он заявил на совещании по...
 
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