Лукашенко рассказал, что было в чемодане, который он взял на встречу с Путиным в Сочи

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о содержимом чемодана, который он взял на встречу с Владимиром Путиным в Сочи. Об этом он заявил на совещании по вопросам сотрудничества с Россией 1 июня, передает БЕЛТА.

Тему содержимого чемодана Александра Лукашенко активно поднимали многие СМИ.

По словам Главы государства, в дипломате лежали аналитические материалы, которые подготовили белорусские спецслужбы.

Фото: president.gov.by

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