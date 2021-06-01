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Александр Лукашенко высказался по поводу поставок российского газа в Беларусь
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко и Владимир Путин во время переговоров в Сочи обсудили вопрос цен на российский газ.
Глава государства заявил, что проблем с поставками углеводородов из России в Беларусь нет.
Также Александр Лукашенко сообщил, что данный вопрос будет проработан на уровне правительств Беларуси и России.
ФОТО: pixabay
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Александр Лукашенко и Владимир Путин во время переговоров в Сочи обсудили вопрос цен на российский газ. Глава государства заявил, что проблем с поставками...
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