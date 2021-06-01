Александр Лукашенко высказался по поводу поставок российского газа в Беларусь

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко и Владимир Путин во время переговоров в Сочи обсудили вопрос цен на российский газ.

Глава государства заявил, что проблем с поставками углеводородов из России в Беларусь нет.

Также Александр Лукашенко сообщил, что данный вопрос будет проработан на уровне правительств Беларуси и России.

ФОТО: pixabay





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