Наоми Осака покидает Открытый чемпионат Франции по теннису

Источник материала: ОНТ

Одна из лучших теннисисток мира – японка Наоми Осака покидает Открытый чемпионат Франции. Причина – не травма и не поражение.

Это добровольное решение спортсменки. Ранее она заявляла, что временно не будет общаться с журналистами на обязательных пресс-конференциях.

Наоми Осаку не пугали даже большие штрафы, предусмотренные за подобное поведение. Свое решение она объясняла большим волнением, напряжением и дискомфортом во время пресс-конференций.

Осака заявила, что страдает социофобией и не может преодолеть волнение от общения с прессой. Вторая ракетка мира обещала вернуться в тур, как только справится со своими психологическими проблемами.

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