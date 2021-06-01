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Клубника круглый год: простые способы заготовки на зиму. Справится каждый! Рецепт телеведущей Екатерины Тишкевич

01.06.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Клубника круглый год: простые способы заготовки на зиму. Справится каждый! Рецепт телеведущей Екатерины Тишкевич

Начало лета ассоциируется с ароматом и вкусом клубники. Жаль, сезон клубники скоротечен. А хотелось бы продлить его как можно дольше. Телеведущая Екатерина Тишкевич предлагает читателям ONT.BY два проверенных способа заготовки клубники, не требующих больших усилий и знаний. 

1. ЗАМОРАЖИВАНИЕ. Самый быстрый и лёгкий способ заготовки клубники. Кроме ягод? вам понадобится сахар, так как именно благодаря ему клубника сохранит свой вкус и аромат.


  • Замораживание клубники целиком. Для этого варианта идеально подойдут спелые ягоды среднего размера. Их нужно перебрать, удалить плодоножку и тщательно вымыть. Затем ягоды необходимо разложить на чистом кухонном полотенце и просушить. Разложить клубнику по полиэтиленовым пакетам или пластиковым контейнерам небольшими порциями, посыпая сахаром каждый слой. Плотно закрыть ёмкости с ягодами и положить в морозильную камеру. 
  • Замораживание клубники кусочками. Для этого варианта лучше всего взять большие спелые ягоды. Перебрать, тщательно вымыть и просушить. Затем нарезать ягоды на кусочки толщиной не более двух миллиметров и выложить в пластиковые контейнеры. Каждый слой клубники посыпать сахаром и отправить ёмкости в морозилку. 
  • Замораживание измельчённой клубники. Для этого варианта можно взять очень спелые ягоды, и размер здесь не имеет никакого значения. Клубнику перебрать, вымыть и измельчить в блендере вместе с сахаром (добавляем по вкусу) до состояния пюре. Разложить перетёртую клубнику в пакеты с клипсами, удалить воздух, закрыть и заморозить.    

2. СУШКА. Ещё один отличный способ заготовки клубники на зиму. Сушёная клубника получается очень ароматной и насыщенной по вкусу. Её можно просто есть, добавлять в пироги и рулеты или использовать в качестве украшения тортов и желе. 


Для этого варианта вам понадобится крупная клубника (чем крупнее, тем лучше). Помним, в процессе сушки она сильно уменьшается в размере. Ягоды перебрать, вымыть и просушить. Нарезать на слайсы толщиной не более двух миллиметров. Можно воспользоваться специальной электросушилкой. Если такой техники у вас в доме нет, будем сушить в духовке. Противень застилаем пергаментом, выкладываем на него слайсы клубники. Сушим при температуре 75 градусов до полного высыхания (клубника должна хрустеть). Хранить клубничные чипсы лучше всего в бумажном пакете в сухом месте. 

Фото: pixabay.com

 

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Начало лета ассоциируется с ароматом и вкусом клубники. Жаль, сезон клубники скоротечен. А хотелось бы продлить его как можно дольше. Телеведущая Екатерина...
 
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