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Клубника круглый год: простые способы заготовки на зиму. Справится каждый! Рецепт телеведущей Екатерины Тишкевич
Источник материала: ОНТ
Начало лета ассоциируется с ароматом и вкусом клубники. Жаль, сезон клубники скоротечен. А хотелось бы продлить его как можно дольше. Телеведущая Екатерина Тишкевич предлагает читателям ONT.BY два проверенных способа заготовки клубники, не требующих больших усилий и знаний.
1. ЗАМОРАЖИВАНИЕ. Самый быстрый и лёгкий способ заготовки клубники. Кроме ягод? вам понадобится сахар, так как именно благодаря ему клубника сохранит свой вкус и аромат.
2. СУШКА. Ещё один отличный способ заготовки клубники на зиму. Сушёная клубника получается очень ароматной и насыщенной по вкусу. Её можно просто есть, добавлять в пироги и рулеты или использовать в качестве украшения тортов и желе.
Для этого варианта вам понадобится крупная клубника (чем крупнее, тем лучше). Помним, в процессе сушки она сильно уменьшается в размере. Ягоды перебрать, вымыть и просушить. Нарезать на слайсы толщиной не более двух миллиметров. Можно воспользоваться специальной электросушилкой. Если такой техники у вас в доме нет, будем сушить в духовке. Противень застилаем пергаментом, выкладываем на него слайсы клубники. Сушим при температуре 75 градусов до полного высыхания (клубника должна хрустеть). Хранить клубничные чипсы лучше всего в бумажном пакете в сухом месте.
Фото: pixabay.com
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Клубника круглый год: простые способы заготовки на зиму. Справится каждый! Рецепт телеведущей Екатерины Тишкевич
Начало лета ассоциируется с ароматом и вкусом клубники. Жаль, сезон клубники скоротечен. А хотелось бы продлить его как можно дольше. Телеведущая Екатерина...
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