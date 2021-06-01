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Серхио Агуэро официально представлен «Барселоне»
Источник материала: ОНТ
Серхио Агуэро – в «Барселоне». Каталонцы официально объявили о подписании контракта с бывшим нападающим «Манчестер Сити».
Соглашение Агуэро с новым клубом рассчитано до лета 2023 года. В «Барселоне» зарплата аргентинца значительно сократится.
Он будет получать 5 млн евро в год – почти на 60 %меньше, чем в «Манчестер Сити». Агуэро это не пугает – он уже прошел медосмотр и готов приступить к тренировкам.
В «Манчестер Сити» Агуэро играл с 2011 года и ушел из команды в статусе свободного агента. Кстати, руководство «Манчестер Сити» пообещало, что установит статую в честь футболиста, который провел за команду 389 матчей и забил 260 мячей, что является абсолютным рекордом клуба.
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Серхио Агуэро – в «Барселоне». Каталонцы официально объявили о подписании контракта с бывшим нападающим «Манчестер Сити». Соглашение Агуэро с новым клубом...
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