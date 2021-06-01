Лукашенко: Мы не бросим в беде Belavia

Источник материала: ОНТ

Президенты Беларуси и России обсудили во время переговоров в Сочи ситуацию с Belavia. Об этом Александр Лукашенко рассказал на совещании во Дворце Независимости.

Глава государства подчеркнул, что белорусская авиакомпания к инциденту с самолетом Ryanair не имеет отношения.

ФОТО: БЕЛТА





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