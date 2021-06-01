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Лукашенко: Мы не бросим в беде Belavia
Источник материала: ОНТ
Президенты Беларуси и России обсудили во время переговоров в Сочи ситуацию с Belavia. Об этом Александр Лукашенко рассказал
Глава государства подчеркнул, что белорусская авиакомпания к
ФОТО: БЕЛТА
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Президенты Беларуси и России обсудили во время переговоров в Сочи ситуацию с Belavia. Об этом Александр Лукашенко рассказал на совещании во Дворце Независимости. ...
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